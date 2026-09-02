TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Anteile betrug an diesem Tag 55,72 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,795 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,38 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Anteils am 01.09.2026 auf 22,50 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 59,62 Prozent verringert.

CANCOM SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 609,30 Mio. Euro. Die Erstnotiz des CANCOM SE-Anteils fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CANCOM SE-Aktie lag damals bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at