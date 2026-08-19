TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit CANCOM SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,668 CANCOM SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 936,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,33 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 596,83 Mio. Euro. Das Börsendebüt der CANCOM SE-Papiere fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers lag beim Börsengang bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at