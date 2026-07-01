CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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Profitables CANCOM SE-Investment? 01.07.2026 10:04:13

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CANCOM SE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,605 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,81 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Anteils am 30.06.2026 auf 23,25 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 83,81 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,19 Prozent.

Am Markt war CANCOM SE jüngst 648,07 Mio. Euro wert. Das Börsendebüt der CANCOM SE-Papiere fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CANCOM SE-Anteils auf 6,98 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cancom SE

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