CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|CANCOM SE-Performance im Blick
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18.03.2026 10:04:50
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie betrug an diesem Tag 53,25 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,878 CANCOM SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 22,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,25 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 57,75 Prozent vermindert.
Alle CANCOM SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 709,09 Mio. Euro. Die Erstnotiz des CANCOM SE-Anteils fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des CANCOM SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 6,98 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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