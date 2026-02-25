CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Lohnende CANCOM SE-Investition?
|
25.02.2026 10:04:07
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,53 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, befänden sich nun 4,250 CANCOM SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 23,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,97 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,03 Prozent.
CANCOM SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 756,37 Mio. Euro gelistet. Das Börsendebüt der CANCOM SE-Aktie fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Das CANCOM SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
