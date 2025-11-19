TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CANCOM SE-Aktie letztlich bei 28,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 347,222 CANCOM SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 25,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 732,64 EUR wert. Damit wäre die Investition 12,67 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 802,06 Mio. Euro. Am 16.09.1999 wagte die CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at