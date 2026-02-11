TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CANCOM SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das CANCOM SE-Papier bei 32,60 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investierten, hätten nun 30,675 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 24,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 757,67 EUR wert. Damit wäre die Investition 24,23 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 757,94 Mio. Euro. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Anteils belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at