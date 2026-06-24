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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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Lukrativer CANCOM SE-Einstieg? 24.06.2026 10:03:49

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 24.06.2025 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des CANCOM SE-Papiers betrug an diesem Tag 28,75 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, befänden sich nun 347,826 CANCOM SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 23,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 156,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,43 Prozent.

CANCOM SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 656,38 Mio. Euro gelistet. Die CANCOM SE-Aktie wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Anteils belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cancom SE

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