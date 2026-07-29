TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CANCOM SE-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,04 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, befänden sich nun 38,402 CANCOM SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.07.2026 931,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,25 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,87 Prozent verringert.

Der Marktwert von CANCOM SE betrug jüngst 677,15 Mio. Euro. Die Erstnotiz der CANCOM SE-Aktie fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at