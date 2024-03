TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,70 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 48,309 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.03.2024 5 768,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 119,40 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 5 768,12 EUR, was einer positiven Performance von 476,81 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 10,63 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Anteils fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at