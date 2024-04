TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80,55 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert, befänden sich nun 12,415 Carl Zeiss Meditec-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 17.04.2024 1 198,63 EUR wert, da der Schlussstand 96,55 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,86 Prozent angewachsen.

Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 9,12 Mrd. Euro bewertet. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at