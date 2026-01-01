Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec-Performance im Blick 01.01.2026 10:03:37

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit Carl Zeiss Meditec-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Carl Zeiss Meditec-Aktie 28,55 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 35,026 Carl Zeiss Meditec-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 1 401,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,11 Prozent angezogen.

Insgesamt war Carl Zeiss Meditec zuletzt 3,50 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

17.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
