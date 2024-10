TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 170,35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,870 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2024 auf 62,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 367,19 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 63,28 Prozent.

Jüngst verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Marktkapitalisierung von 5,54 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie ging am 22.03.2000 an die Börse XETRA. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at