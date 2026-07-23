Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Profitabler Carl Zeiss Meditec-Einstieg?
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23.07.2026 10:03:24
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Carl Zeiss Meditec-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Anteile betrug an diesem Tag 50,75 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,970 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (28,20 EUR), wäre die Investition nun 55,57 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,43 Prozent eingebüßt.
Carl Zeiss Meditec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,43 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 fand der erste Handelstag des Carl Zeiss Meditec-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag damals bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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