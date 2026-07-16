Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Carl Zeiss Meditec-Anlage im Blick 16.07.2026 10:03:23

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 289,017 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Anteile wären am 15.07.2026 8 479,77 EUR wert, da der Schlussstand 29,34 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,20 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 2,49 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Das Carl Zeiss Meditec-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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