Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Lohnende Carl Zeiss Meditec-Anlage? 09.07.2026 10:03:25

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 166,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,015 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 29,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,40 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 82,46 Prozent.

Carl Zeiss Meditec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,48 Mrd. Euro gelistet. Das Carl Zeiss Meditec-IPO fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Carl Zeiss Meditec-Anteilsschein bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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