Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Lukrative Carl Zeiss Meditec-Investition? 23.04.2026 10:03:25

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Carl Zeiss Meditec-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Carl Zeiss Meditec-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 349,162 Carl Zeiss Meditec-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 27,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 685,75 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,14 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Papiers fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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