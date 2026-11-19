Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Langfristige Performance
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19.11.2026 10:03:23
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 86,62 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert, befänden sich nun 115,447 Carl Zeiss Meditec-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 724,31 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 18.11.2026 auf 32,26 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,76 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 3,01 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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