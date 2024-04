TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Carl Zeiss Meditec-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 124,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,128 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 934,29 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 03.04.2024 auf 111,50 EUR belief. Mit einer Performance von -10,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Carl Zeiss Meditec betrug jüngst 10,29 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-IPO fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at