WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

Rentabler Carl Zeiss Meditec-Einstieg? 08.01.2026 10:03:26

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 46,52 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 214,961 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 42,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 165,95 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,34 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 3,71 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

