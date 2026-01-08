Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Rentabler Carl Zeiss Meditec-Einstieg?
|
08.01.2026 10:03:26
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 46,52 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 214,961 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 42,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 165,95 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,34 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 3,71 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils auf 34,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
12:27
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
08.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)