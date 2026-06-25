TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 25.06.2025 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174,520 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 4 844,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,55 Prozent verringert.

Carl Zeiss Meditec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,36 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at