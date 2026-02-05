Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Hochrechnung
|
05.02.2026 10:03:18
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57,90 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,727 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 27,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,81 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 52,19 Prozent vermindert.
Alle Carl Zeiss Meditec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,41 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|02.02.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
