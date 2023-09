TecDAX-Papier CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes CompuGroup Medical SE-Investment abgeworfen

Vor Jahren in CompuGroup Medical SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.09.2013 wurde das CompuGroup Medical SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,87 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,596 CompuGroup Medical SE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,48 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 220,93 EUR wert. Mit einer Performance von +120,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete CompuGroup Medical SE eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CompuGroup Medical SE-Papiere fand am 04.05.2007 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CompuGroup Medical SE-Papiers belief sich damals auf 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at