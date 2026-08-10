Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Drägerwerk-Performance im Blick 10.08.2026 10:03:54

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Drägerwerk-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,81 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,592 Drägerwerk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,45 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 07.08.2026 auf 110,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,45 Prozent angewachsen.

Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,78 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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