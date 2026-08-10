Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Drägerwerk-Performance im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Drägerwerk-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,81 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,592 Drägerwerk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,45 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 07.08.2026 auf 110,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,45 Prozent angewachsen.
Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,78 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
10:03
|TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: TecDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|111,20
|2,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.