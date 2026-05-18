Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Drägerwerk-Performance im Blick 18.05.2026 10:04:29

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Drägerwerk-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Drägerwerk-Papier an diesem Tag 60,66 EUR wert. Bei einem Drägerwerk-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,649 Drägerwerk-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 133,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 81,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 33,70 Prozent vermehrt.

Am Markt war Drägerwerk jüngst 1,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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