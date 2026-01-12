TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Drägerwerk-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Drägerwerk-Papier bei 40,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,478 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Drägerwerk-Anteile wären am 09.01.2026 187,11 EUR wert, da der Schlussstand 75,50 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 187,11 EUR, was einer positiven Performance von 87,11 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Drägerwerk einen Börsenwert von 1,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at