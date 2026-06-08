Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Langfristige Anlage
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08.06.2026 10:04:23
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Drägerwerk-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Drägerwerk-Aktie investierten, hätten nun 1,355 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,58 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 05.06.2026 auf 91,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 23,58 Prozent gestiegen.
Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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