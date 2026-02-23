Drägerwerk vz. Aktie

Frühes Investment 23.02.2026 10:04:23

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Drägerwerk-Aktie bei 60,22 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,661 Drägerwerk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Drägerwerk-Anteile wären am 20.02.2026 156,09 EUR wert, da der Schlussstand 94,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,09 Prozent angewachsen.

Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,55 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

