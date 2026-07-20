TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Drägerwerk-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 70,10 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,427 Drägerwerk-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.07.2026 125,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,53 Prozent.

Am Markt war Drägerwerk jüngst 1,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at