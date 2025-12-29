Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Drägerwerk-Anlage? 29.12.2025 10:03:51

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Drägerwerk-Papier bei 70,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 141,223 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Drägerwerk-Papiere wären am 23.12.2025 9 702,02 EUR wert, da der Schlussstand 68,70 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 2,98 Prozent.

Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.mehr Nachrichten