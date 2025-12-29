TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Drägerwerk-Papier bei 70,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 141,223 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Drägerwerk-Papiere wären am 23.12.2025 9 702,02 EUR wert, da der Schlussstand 68,70 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 2,98 Prozent.

Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at