Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Profitable Drägerwerk-Anlage?
|
29.12.2025 10:03:51
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Drägerwerk-Papier bei 70,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 141,223 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Drägerwerk-Papiere wären am 23.12.2025 9 702,02 EUR wert, da der Schlussstand 68,70 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 2,98 Prozent.
Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
23.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.12.25