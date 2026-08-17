TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Drägerwerk-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,837 Drägerwerk-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 632,05 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 14.08.2026 auf 110,00 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 632,05 EUR, was einer positiven Performance von 63,20 Prozent entspricht.

Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at