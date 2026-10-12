Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Hochrechnung
|
12.10.2026 10:03:45
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Drägerwerk-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 65,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,522 Drägerwerk-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 177,47 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Anteils am 09.10.2026 auf 116,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,47 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Drägerwerk belief sich jüngst auf 1,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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