Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Rentables Drägerwerk-Investment?
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20.04.2026 10:03:41
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren verdient
Drägerwerk-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Drägerwerk-Anteile an diesem Tag bei 57,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 173,160 Drägerwerk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 17 212,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 99,40 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 72,12 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Drägerwerk einen Börsenwert von 1,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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