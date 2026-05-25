Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Performance im Blick 25.05.2026 10:03:55

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Drägerwerk-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Drägerwerk-Anteile 63,90 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,649 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 444,44 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 22.05.2026 auf 92,30 EUR belief. Mit einer Performance von +44,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Drägerwerk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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