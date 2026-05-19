TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: Hätte sich ein Eckert Ziegler-Investment vor 3 Jahren inzwischen gelohnt?

Das wäre der Verdienst eines frühen Eckert Ziegler-Einstiegs gewesen.

Am 19.05.2023 wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,48 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hat, hat nun 69,046 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 003,93 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 18.05.2026 auf 14,54 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,39 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 901,10 Mio. Euro. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Eckert Ziegler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at