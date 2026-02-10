Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Rentabler Eckert Ziegler-Einstieg?
|
10.02.2026 10:04:07
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.02.2016 wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,33 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7 547,113 Eckert Ziegler-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 15,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113 659,52 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1 036,60 Prozent.
Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 966,14 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Eckert Ziegler-Aktie bei 23,51 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
