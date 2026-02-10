TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.02.2016 wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,33 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7 547,113 Eckert Ziegler-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 15,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113 659,52 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1 036,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 966,14 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Eckert Ziegler-Aktie bei 23,51 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at