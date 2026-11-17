Eckert Ziegler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag bei 1,65 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 60,686 Eckert Ziegler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (15,47 EUR), wäre das Investment nun 938,80 EUR wert. Damit wäre die Investition 838,80 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 959,97 Mio. Euro wert. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Papiers belief sich damals auf 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at