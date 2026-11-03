Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Lohnende Eckert Ziegler-Anlage?
|
03.11.2026 10:03:41
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Eckert Ziegler-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,30 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 88,486 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 1 191,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,47 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 19,19 Prozent vermehrt.
Der Eckert Ziegler-Wert an der Börse wurde auf 832,27 Mio. Euro beziffert. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Anteils belief sich damals auf 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler Receives GMP Certificate for Actinium-225 (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler Erhält GMP-Zertifizierung für Actinium-225 (EQS Group)
|
27.10.26
|TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Eckert & Ziegler
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|13,38
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.