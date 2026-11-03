TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Eckert Ziegler-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Eckert Ziegler-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,30 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 88,486 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 1 191,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,47 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 19,19 Prozent vermehrt.

Der Eckert Ziegler-Wert an der Börse wurde auf 832,27 Mio. Euro beziffert. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Anteils belief sich damals auf 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at