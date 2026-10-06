Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Langfristige Anlage
|
06.10.2026 10:03:24
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,139 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,67 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 05.10.2026 auf 12,00 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 121,67 EUR entspricht einer Performance von +21,67 Prozent.
Am Markt war Eckert Ziegler jüngst 772,82 Mio. Euro wert. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Damals wurde der erste Kurs des Eckert Ziegler-Papiers bei 23,51 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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