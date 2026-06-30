Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Eckert Ziegler-Anlage unter der Lupe 30.06.2026 10:03:52

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Eckert Ziegler-Aktie bei 1,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 674,623 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 15,27 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 301,49 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 930,15 Prozent.

Eckert Ziegler war somit zuletzt am Markt 958,05 Mio. Euro wert. Das Eckert Ziegler-IPO fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Eckert Ziegler-Papiers bei 23,51 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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