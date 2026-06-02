Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Performance im Blick 02.06.2026 10:04:20

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eckert Ziegler von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eckert Ziegler von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Eckert Ziegler-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Eckert Ziegler-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Eckert Ziegler-Aktie an diesem Tag 1,57 EUR wert. Bei einem Eckert Ziegler-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,591 Eckert Ziegler-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie auf 16,19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,53 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 929,53 Prozent angezogen.

Eckert Ziegler war somit zuletzt am Markt 1,03 Mrd. Euro wert. Am 25.05.1999 wagte die Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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