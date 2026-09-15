Eckert & Ziegler Aktie

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WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Lukratives Eckert Ziegler-Investment? 15.09.2026 10:03:29

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Eckert Ziegler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Eckert Ziegler-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers betrug an diesem Tag 39,04 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investierten, hätten nun 2,562 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (12,35 EUR), wäre das Investment nun 31,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 68,36 Prozent vermindert.

Eckert Ziegler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 769,69 Mio. Euro. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Eckert Ziegler-Aktie bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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