TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 22,25 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,944 Eckert Ziegler-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.06.2026 auf 15,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 697,08 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,29 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Eckert Ziegler belief sich zuletzt auf 968,06 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at