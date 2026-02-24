Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
24.02.2026 10:04:07
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die Eckert Ziegler-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,04 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62,329 Eckert Ziegler-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 929,94 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 23.02.2026 auf 14,92 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,01 Prozent eingebüßt.
Alle Eckert Ziegler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 933,60 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Eckert Ziegler-Anteils bei 23,51 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
