Eckert Ziegler-Anlage im Blick 03.02.2026 10:04:03

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Eckert Ziegler-Aktie gebracht.

Am 03.02.2021 wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,50 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 57,152 Eckert Ziegler-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 15,06 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 860,72 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 13,93 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Eckert Ziegler belief sich zuletzt auf 936,73 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Papiere an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Papiers lag beim Börsengang bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

