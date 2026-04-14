Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Eckert Ziegler-Anlage 14.04.2026 10:03:52

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Eckert Ziegler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Eckert Ziegler-Anteile bei 16,92 EUR. Bei einem Eckert Ziegler-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 591,133 Eckert Ziegler-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.04.2026 8 819,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,92 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 819,70 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Eckert Ziegler einen Börsenwert von 914,83 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Das Eckert Ziegler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eckert & Ziegler

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