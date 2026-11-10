Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 10.11.2026 10:03:31

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Eckert Ziegler-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,86 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 295,372 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 13,83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 084,99 EUR wert. Mit einer Performance von -59,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Eckert Ziegler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 863,56 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Eckert Ziegler-Aktie lag damals bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Eckert & Ziegler

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

mehr Nachrichten

Analysen zu Eckert & Ziegler

mehr Analysen
26.08.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eckert & Ziegler 13,72 -0,22% Eckert & Ziegler

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen