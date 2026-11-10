Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Investmentbeispiel
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10.11.2026 10:03:31
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,86 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 295,372 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 13,83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 084,99 EUR wert. Mit einer Performance von -59,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Eckert Ziegler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 863,56 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Eckert Ziegler-Aktie lag damals bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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