Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Performance im Blick
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21.07.2026 10:04:12
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Eckert Ziegler-Anteile bei 32,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,135 Anteile im Depot. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Aktien wären am 20.07.2026 439,94 EUR wert, da der Schlussstand 14,13 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 56,01 Prozent.
Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 872,94 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Papiere an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Papiers lag beim Börsengang bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
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|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|13,96
|-1,27%