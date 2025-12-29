Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Rentables Elmos Semiconductor-Investment?
|
29.12.2025 10:03:51
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag bei 15,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 64,185 Elmos Semiconductor-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (92,60 EUR), wäre das Investment nun 5 943,52 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 494,35 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 1,59 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers bei 22,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten
|
10:03
|TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.12.25