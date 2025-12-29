TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag bei 15,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 64,185 Elmos Semiconductor-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (92,60 EUR), wäre das Investment nun 5 943,52 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 494,35 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 1,59 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers bei 22,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at