Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Rentabler Elmos Semiconductor-Einstieg?
|
18.05.2026 10:04:29
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,61 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 861,326 Elmos Semiconductor-Papiere. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Papiere wären am 15.05.2026 151 593,45 EUR wert, da der Schlussstand 176,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 415,93 Prozent zugenommen.
Elmos Semiconductor wurde am Markt mit 3,03 Mrd. Euro bewertet. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils lag damals bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|178,00
|1,71%